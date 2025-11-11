Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Rentables Bellevue-Investment?
|
11.11.2025 10:03:38
SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 5 Jahren eingebracht
Die Bellevue-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bellevue-Papier an diesem Tag 26,00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Bellevue-Aktie investierten, hätten nun 38,462 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2025 auf 8,86 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 340,77 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 65,92 Prozent verkleinert.
Bellevue war somit zuletzt am Markt 116,77 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bellevue AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
04.11.25
|SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bellevue von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI stärker (finanzen.at)
|
30.10.25
|Bellevue Group AG: New Investment Manager for Bellevue Healthcare Trust – Streamlining of UK activities (EQS Group)
|
30.10.25
|Bellevue Group AG: Neuer Investment-Manager für Bellevue Healthcare Trust – Redimensionierung der UK-Aktivitäten (EQS Group)
|
28.10.25