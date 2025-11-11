SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bellevue-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Bellevue-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bellevue-Papier an diesem Tag 26,00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Bellevue-Aktie investierten, hätten nun 38,462 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2025 auf 8,86 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 340,77 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 65,92 Prozent verkleinert.

Bellevue war somit zuletzt am Markt 116,77 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at