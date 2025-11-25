SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bellevue von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bellevue-Aktie Investoren gebracht.

Bellevue-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bellevue-Anteile an diesem Tag 12,35 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8,097 Bellevue-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 69,15 CHF, da sich der Wert einer Bellevue-Aktie am 24.11.2025 auf 8,54 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 30,85 Prozent.

Der Marktwert von Bellevue betrug jüngst 113,69 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at