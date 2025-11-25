Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Bellevue-Investmentbeispiel
|
25.11.2025 10:03:41
SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bellevue von vor einem Jahr gekostet
Bellevue-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bellevue-Anteile an diesem Tag 12,35 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8,097 Bellevue-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 69,15 CHF, da sich der Wert einer Bellevue-Aktie am 24.11.2025 auf 8,54 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 30,85 Prozent.
Der Marktwert von Bellevue betrug jüngst 113,69 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bellevue AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bellevue von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
11.11.25
|SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
04.11.25
|SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bellevue von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI stärker (finanzen.at)
|
30.10.25
|Bellevue Group AG: New Investment Manager for Bellevue Healthcare Trust – Streamlining of UK activities (EQS Group)
|
30.10.25
|Bellevue Group AG: Neuer Investment-Manager für Bellevue Healthcare Trust – Redimensionierung der UK-Aktivitäten (EQS Group)