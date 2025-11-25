Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959

Profitable Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anlage? 25.11.2025 10:03:41

SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 38,30 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,611 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2025 auf 48,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,63 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 26,63 Prozent.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis war somit zuletzt am Markt 164,75 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

