SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 38,30 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,611 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2025 auf 48,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,63 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 26,63 Prozent.
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis war somit zuletzt am Markt 164,75 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
