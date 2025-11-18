Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
18.11.2025 10:03:39
SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren bedeutet
Am 18.11.2015 wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 84,00 CHF wert. Bei einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 119,048 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers auf 48,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 821,43 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,79 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis zuletzt 160,64 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
