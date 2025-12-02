SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bossard eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Bossard-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 210,50 CHF. Bei einem Bossard-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,475 Bossard-Aktien. Die gehaltenen Bossard-Aktien wären am 01.12.2025 74,01 CHF wert, da der Schlussstand 155,80 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 25,99 Prozent eingebüßt.

Bossard markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at