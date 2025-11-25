Bossard Aktie
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bossard-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 25.11.2024 wurde das Bossard-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Bossard-Papier bei 202,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 49,505 Bossard-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2025 gerechnet (155,60 CHF), wäre die Investition nun 7 702,97 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22,97 Prozent.
Bossard war somit zuletzt am Markt 1,18 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
