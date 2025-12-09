Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
09.12.2025 10:03:51
SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bucher Industries von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Bucher Industries-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 341,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 29,283 Bucher Industries-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 600,29 CHF, da sich der Wert eines Bucher Industries-Papiers am 08.12.2025 auf 362,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 6,00 Prozent vermehrt.
Am Markt war Bucher Industries jüngst 3,69 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
