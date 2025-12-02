SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bucher Industries von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bucher Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bucher Industries-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 234,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Bucher Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,272 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 529,26 CHF, da sich der Wert eines Bucher Industries-Anteils am 01.12.2025 auf 358,00 CHF belief. Mit einer Performance von +52,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Bucher Industries bezifferte sich zuletzt auf 3,66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at