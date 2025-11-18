SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bucher Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bucher Industries-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Bucher Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 367,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Bucher Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 27,189 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2025 9 461,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 348,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,38 Prozent verringert.

Bucher Industries wurde am Markt mit 3,59 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at