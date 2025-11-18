Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Bucher Industries-Investment im Blick
|
18.11.2025 10:03:39
SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bucher Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Bucher Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 367,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Bucher Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 27,189 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2025 9 461,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 348,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,38 Prozent verringert.
Bucher Industries wurde am Markt mit 3,59 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!