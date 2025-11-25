Bucher Industries Aktie
SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bucher Industries von vor 5 Jahren eingebracht
Am 25.11.2020 wurden Bucher Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Bucher Industries-Papiers betrug an diesem Tag 387,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Bucher Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,258 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,51 CHF, da sich der Wert eines Bucher Industries-Papiers am 24.11.2025 auf 354,50 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 8,49 Prozent verringert.
Bucher Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,57 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
