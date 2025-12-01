Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Comet Aktie

Comet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Comet-Anlage 01.12.2025 10:04:31

SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Comet-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Comet-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 168,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 59,242 Comet-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 192,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 386,26 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,86 Prozent vermehrt.

Der Comet-Wert an der Börse wurde auf 1,49 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Comet Holding AGmehr Nachrichten