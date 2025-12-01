SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Comet-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Comet-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 168,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 59,242 Comet-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 192,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 386,26 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,86 Prozent vermehrt.

Der Comet-Wert an der Börse wurde auf 1,49 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at