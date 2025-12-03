UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 03.12.2025 17:59:20

Verluste in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Verluste

Verluste in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Verluste

Der SPI gab sich schlussendlich schwächer.

Am Mittwoch ging es im SPI via SIX letztendlich um 0,21 Prozent auf 17 670,00 Punkte abwärts. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,261 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,115 Prozent fester bei 17 726,76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17 706,37 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 17 786,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 640,59 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,357 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 03.11.2025, den Wert von 16 982,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, lag der SPI noch bei 16 890,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wurde der SPI mit 15 737,67 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 13,86 Prozent aufwärts. 17 786,82 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit COSMO Pharmaceuticals (+ 19,54 Prozent auf 78,30 CHF), VAT (+ 7,21 Prozent auf 397,10 CHF), Xlife Sciences (+ 6,25 Prozent auf 22,10 CHF), BioVersys (+ 5,86 Prozent auf 23,50 CHF) und Comet (+ 4,74 Prozent auf 220,80 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-17,78 Prozent auf 0,74 CHF), Evolva (-6,00 Prozent auf 0,75 CHF), Idorsia (-5,38 Prozent auf 3,52 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5,30 Prozent auf 17,88 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-5,00 Prozent auf 45,60 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 5 014 282 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 273,086 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Im Index bietet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,11 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu BioVersysmehr Nachrichten

Analysen zu BioVersysmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BioVersys 23,90 1,70% BioVersys
Comet Holding AG 234,50 1,74% Comet Holding AG
COSMO Pharmaceuticals N.V. 93,00 18,47% COSMO Pharmaceuticals N.V.
Evolva Holding AG 0,84 6,57% Evolva Holding AG
Idorsia AG 3,75 0,43% Idorsia AG
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 18,52 3,58% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
OC Oerlikon Corporation AG 3,37 3,31% OC Oerlikon Corporation AG
Relief Therapeutics Holding AG 2,90 1,40% Relief Therapeutics Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 344,80 -0,40% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,00 35,14% SHL Telemedicine
UBS 33,57 1,85% UBS
VAT 429,20 8,17% VAT
Xlife Sciences AG 23,30 5,43% Xlife Sciences AG
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 48,60 -0,41% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 740,41 0,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen