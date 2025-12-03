Verluste in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Verluste

Am Mittwoch ging es im SPI via SIX letztendlich um 0,21 Prozent auf 17 670,00 Punkte abwärts. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,261 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,115 Prozent fester bei 17 726,76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17 706,37 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 17 786,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 640,59 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,357 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 03.11.2025, den Wert von 16 982,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, lag der SPI noch bei 16 890,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wurde der SPI mit 15 737,67 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 13,86 Prozent aufwärts. 17 786,82 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit COSMO Pharmaceuticals (+ 19,54 Prozent auf 78,30 CHF), VAT (+ 7,21 Prozent auf 397,10 CHF), Xlife Sciences (+ 6,25 Prozent auf 22,10 CHF), BioVersys (+ 5,86 Prozent auf 23,50 CHF) und Comet (+ 4,74 Prozent auf 220,80 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-17,78 Prozent auf 0,74 CHF), Evolva (-6,00 Prozent auf 0,75 CHF), Idorsia (-5,38 Prozent auf 3,52 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5,30 Prozent auf 17,88 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-5,00 Prozent auf 45,60 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 5 014 282 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 273,086 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Im Index bietet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,11 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at