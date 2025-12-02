CPH Group Aktie
02.12.2025 10:03:57
SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CPH Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CPH Group-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der CPH Group-Anteile betrug an diesem Tag 68,00 CHF. Bei einem CPH Group-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,706 CPH Group-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 69,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 014,71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,47 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von CPH Group belief sich zuletzt auf 414,77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
