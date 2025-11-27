Pluszeichen in Zürich: SPI legt am Donnerstagmittag zu

Derzeit halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Im SPI geht es im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,03 Prozent aufwärts auf 17 621,98 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,256 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,125 Prozent tiefer bei 17 594,01 Punkten in den Handel, nach 17 615,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 17 570,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 631,48 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wies der SPI einen Stand von 17 295,35 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 27.08.2025, einen Stand von 16 943,47 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, wies der SPI einen Wert von 15 522,49 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 13,56 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 689,35 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 8,12 Prozent auf 0,06 CHF), ams-OSRAM (+ 5,40 Prozent auf 8,30 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,87 Prozent auf 31,84 CHF), DocMorris (+ 4,87 Prozent auf 5,39 CHF) und Rieter (+ 3,55 Prozent auf 3,21 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen SHL Telemedicine (-10,77 Prozent auf 1,16 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,03 Prozent auf 0,13 CHF), Burkhalter (-4,85 Prozent auf 137,40 CHF), CPH Group (-4,82 Prozent auf 67,20 CHF) und Schweiter Technologies (-4,48 Prozent auf 256,00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die OC Oerlikon-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 531 319 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 277,477 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die Relief Therapeutics-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Im Index bietet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,27 Prozent die höchste Dividendenrendite.

