CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Lukratives CPH Group-Investment?
|
25.11.2025 10:03:41
SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CPH Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden CPH Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,35 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das CPH Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,282 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2025 299,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 70,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 199,77 Prozent vermehrt.
Am Markt war CPH Group jüngst 416,24 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!