Aufschläge in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Um 15:39 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 0,16 Prozent auf 17 644,41 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,256 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,125 Prozent auf 17 594,01 Punkte an der Kurstafel, nach 17 615,97 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17 570,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 17 648,21 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 1,19 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 27.10.2025, den Wert von 17 295,35 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 27.08.2025, einen Wert von 16 943,47 Punkten auf. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 27.11.2024, mit 15 522,49 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 13,70 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 689,35 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 8,12 Prozent auf 0,06 CHF), MCH (+ 6,11 Prozent auf 3,30 CHF), ams-OSRAM (+ 4,76 Prozent auf 8,25 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,55 Prozent auf 31,74 CHF) und DocMorris (+ 4,09 Prozent auf 5,35 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil SHL Telemedicine (-6,54 Prozent auf 1,22 CHF), Curatis (-5,86 Prozent auf 12,05 CHF), Schweiter Technologies (-5,78 Prozent auf 252,50 CHF), Burkhalter (-4,99 Prozent auf 137,20 CHF) und CPH Group (-4,82 Prozent auf 67,20 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 827 205 Aktien gehandelt. Mit 277,477 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,27 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie an.

