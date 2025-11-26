SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DKSH-Investment von vor 5 Jahren verloren

DKSH Aktie
Vor 5 Jahren wurde die DKSH-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,610 DKSH-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 90,34 CHF, da sich der Wert einer DKSH-Aktie am 25.11.2025 auf 56,10 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 9,66 Prozent.
Insgesamt war DKSH zuletzt 3,59 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
