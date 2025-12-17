DKSH Aktie
SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DKSH von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DKSH-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des DKSH-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 70,65 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,415 DKSH-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DKSH-Aktie auf 57,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,10 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,90 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von DKSH belief sich jüngst auf 3,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
