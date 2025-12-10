SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein DKSH-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in DKSH-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das DKSH-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die DKSH-Aktie bei 65,40 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die DKSH-Aktie investiert hat, hat nun 152,905 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.12.2025 auf 55,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 516,82 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14,83 Prozent eingebüßt.

DKSH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,64 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at