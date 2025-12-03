XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DKSH von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in DKSH-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem DKSH-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das DKSH-Papier bei 67,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,925 DKSH-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 56,30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 840,30 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,97 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete DKSH eine Marktkapitalisierung von 3,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

