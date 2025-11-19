SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DOTTIKON ES von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in DOTTIKON ES eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 267,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,453 DOTTIKON ES-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 423,22 CHF, da sich der Wert einer DOTTIKON ES-Aktie am 18.11.2025 auf 305,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 11 423,22 CHF entspricht einer Performance von +14,23 Prozent.

Jüngst verzeichnete DOTTIKON ES eine Marktkapitalisierung von 4,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at