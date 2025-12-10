Graubuendner Kantonalbank Aktie
SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Graubuendner Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Graubuendner Kantonalbank-Aktie bei 1 773,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,056 Graubuendner Kantonalbank-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 102,37 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Anteils am 09.12.2025 auf 1 815,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,37 Prozent erhöht.
Graubuendner Kantonalbank wurde am Markt mit 1,34 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
