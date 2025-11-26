Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Performance unter der Lupe
|
26.11.2025 10:03:57
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intershop von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 26.11.2020 wurde die Intershop-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Intershop-Aktie an diesem Tag bei 118,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Intershop-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,846 Intershop-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 158,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 134,18 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,18 Prozent.
Intershop markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
