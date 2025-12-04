SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungfraubahn-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Jungfraubahn-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Jungfraubahn-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 170,60 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hat, hat nun 0,586 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 03.12.2025 155,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 265,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 55,33 Prozent.

Jungfraubahn wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,48 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at