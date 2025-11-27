SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Jungfraubahn eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Jungfraubahn-Aktie statt. Der Schlusskurs der Jungfraubahn-Aktie betrug an diesem Tag 91,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 109,890 Jungfraubahn-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 256,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 28 131,87 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 181,32 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Jungfraubahn eine Börsenbewertung in Höhe von 1,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at