SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Klingelnberg-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Klingelnberg eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Klingelnberg-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Klingelnberg-Aktie bei 18,70 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Klingelnberg-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,476 Klingelnberg-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.11.2023 954,55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 17,85 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -4,55 Prozent.

Der Klingelnberg-Wert an der Börse wurde auf 156,35 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at