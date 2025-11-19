Klingelnberg Aktie
WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266
|Hochrechnung
|
19.11.2025 10:05:09
SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Klingelnberg-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Klingelnberg-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Klingelnberg-Anteile bei 16,85 CHF. Bei einem Klingelnberg-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,347 Klingelnberg-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2025 auf 10,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 605,34 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,47 Prozent verringert.
Am Markt war Klingelnberg jüngst 90,18 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Klingelnberg AGmehr Nachrichten
|
19.11.25
|SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Klingelnberg-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.11.25
|SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Klingelnberg-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
11.11.25
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
29.10.25
|SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Klingelnberg-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
22.10.25
|SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.10.25
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
16.10.25
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
15.10.25
|SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Klingelnberg AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Klingelnberg AG
|10,60
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.