SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Klingelnberg-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Klingelnberg-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Klingelnberg-Anteile bei 16,85 CHF. Bei einem Klingelnberg-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,347 Klingelnberg-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2025 auf 10,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 605,34 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,47 Prozent verringert.

Am Markt war Klingelnberg jüngst 90,18 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at