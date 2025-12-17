Klingelnberg Aktie

Klingelnberg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Klingelnberg-Anlage? 17.12.2025 10:03:57

SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Klingelnberg-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Klingelnberg-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Klingelnberg-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 15,55 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 643,087 Klingelnberg-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Klingelnberg-Papiers auf 11,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 331,19 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,69 Prozent verringert.

Der Marktwert von Klingelnberg betrug jüngst 97,26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Klingelnberg AGmehr Nachrichten