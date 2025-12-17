Klingelnberg Aktie
WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266
|Lukrative Klingelnberg-Anlage?
|
17.12.2025 10:03:57
SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren angefallen
Klingelnberg-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Klingelnberg-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 15,55 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 643,087 Klingelnberg-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Klingelnberg-Papiers auf 11,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 331,19 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,69 Prozent verringert.
Der Marktwert von Klingelnberg betrug jüngst 97,26 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Klingelnberg AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel: SPI am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
10.12.25
|SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Klingelnberg-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
26.11.25
|SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
25.11.25
|Zuversicht in Zürich: SPI legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
19.11.25