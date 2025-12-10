Klingelnberg Aktie
SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Klingelnberg-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Klingelnberg-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Klingelnberg-Aktie an diesem Tag 13,50 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 74,074 Klingelnberg-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (10,50 CHF), wäre die Investition nun 777,78 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,22 Prozent verringert.
Klingelnberg markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 92,77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
