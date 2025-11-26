Klingelnberg Aktie
SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren bedeutet
Am 26.11.2020 wurden Klingelnberg-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,70 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 534,759 Klingelnberg-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 10,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 374,33 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 46,26 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Klingelnberg bezifferte sich zuletzt auf 91,96 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
