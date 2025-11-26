Klingelnberg Aktie

WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266

Lukrative Klingelnberg-Investition? 26.11.2025 10:03:57

SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Klingelnberg gewesen.

Am 26.11.2020 wurden Klingelnberg-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,70 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 534,759 Klingelnberg-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 10,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 374,33 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 46,26 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Klingelnberg bezifferte sich zuletzt auf 91,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

