SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 64,15 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert, befänden sich nun 15,588 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere wären am 12.03.2024 1 087,30 CHF wert, da der Schlussstand 69,75 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 8,73 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Landis+Gyr (Landis Gyr) einen Börsenwert von 2,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at