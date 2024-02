SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 62,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,103 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.02.2024 1 093,40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 67,90 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,34 Prozent erhöht.

Am Markt war Landis+Gyr (Landis Gyr) jüngst 1,94 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at