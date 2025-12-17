Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
17.12.2025 10:03:57
SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 65,65 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 152,323 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere. Die gehaltenen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile wären am 16.12.2025 7 829,40 CHF wert, da der Schlussstand 51,40 CHF betrug. Mit einer Performance von -21,71 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich jüngst auf 1,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
