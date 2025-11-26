SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 26.11.2020 wurde die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 67,95 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 147,167 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2025 7 520,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 51,10 CHF belief. Mit einer Performance von -24,80 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Landis+Gyr (Landis Gyr) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at