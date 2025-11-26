Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Lukrative Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investition?
|
26.11.2025 10:03:57
SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 5 Jahren verloren
Am 26.11.2020 wurde die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 67,95 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 147,167 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2025 7 520,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 51,10 CHF belief. Mit einer Performance von -24,80 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Landis+Gyr (Landis Gyr) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!