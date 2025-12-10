Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Lohnendes Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment?
|
10.12.2025 10:04:06
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an diesem Tag 58,00 CHF wert. Bei einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,241 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere wären am 09.12.2025 891,38 CHF wert, da der Schlussstand 51,70 CHF betrug. Mit einer Performance von -10,86 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Landis+Gyr (Landis Gyr) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!