SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an diesem Tag 58,00 CHF wert. Bei einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,241 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere wären am 09.12.2025 891,38 CHF wert, da der Schlussstand 51,70 CHF betrug. Mit einer Performance von -10,86 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Landis+Gyr (Landis Gyr) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at