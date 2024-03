SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 72,15 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,386 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 92,79 CHF, da sich der Wert eines Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteils am 05.03.2024 auf 66,95 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,21 Prozent abgenommen.

Landis+Gyr (Landis Gyr) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,99 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at