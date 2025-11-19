lastminute.com Aktie

lastminute.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

Lukratives lastminutecom-Investment? 19.11.2025 10:05:09

SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in lastminutecom von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren lastminutecom-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

lastminutecom-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die lastminutecom-Aktie bei 25,65 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das lastminutecom-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,986 lastminutecom-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2025 543,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,95 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,61 Prozent.

Zuletzt ergab sich für lastminutecom eine Börsenbewertung in Höhe von 147,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

lastminute.com N.V. 14,50 0,00% lastminute.com N.V.

