lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Lukratives lastminutecom-Investment?
|
19.11.2025 10:05:09
SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in lastminutecom von vor 3 Jahren gekostet
lastminutecom-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die lastminutecom-Aktie bei 25,65 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das lastminutecom-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,986 lastminutecom-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2025 543,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,95 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,61 Prozent.
Zuletzt ergab sich für lastminutecom eine Börsenbewertung in Höhe von 147,47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu lastminute.com N.V.mehr Nachrichten
|
19.11.25
|SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in lastminutecom von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
12.11.25
|SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in lastminutecom von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
06.11.25
|Börse Zürich in Rot: SPI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI fällt mittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in lastminutecom von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.10.25
|Freitagshandel in Zürich: SPI notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
29.10.25
|SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem lastminutecom-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu lastminute.com N.V.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|lastminute.com N.V.
|14,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.