Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Medacta-Investment
|
12.12.2025 10:03:58
SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Medacta-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 12.12.2024 wurde das Medacta-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 110,80 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Medacta-Aktie investiert hat, hat nun 90,253 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 664,26 CHF, da sich der Wert einer Medacta-Aktie am 11.12.2025 auf 151,40 CHF belief. Damit wäre die Investition 36,64 Prozent mehr wert.
Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Medacta-Anteils auf 104,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
