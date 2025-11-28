Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Langfristige Anlage
|
28.11.2025 10:03:43
SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medacta von vor 5 Jahren eingefahren
Am 28.11.2020 wurde die Medacta-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 85,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,175 Medacta-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Medacta-Aktie auf 156,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 183,78 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,78 Prozent vermehrt.
Der erste festgestellte Kurs der Medacta-Aktie lag damals bei 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
