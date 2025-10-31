OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|Langfristige Investition
|
31.10.2025 10:04:19
SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren eingebracht
Das OC Oerlikon-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,47 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 546,790 OC Oerlikon-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 380,51 CHF, da sich der Wert einer OC Oerlikon-Aktie am 30.10.2025 auf 2,83 CHF belief. Mit einer Performance von -56,19 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete OC Oerlikon eine Marktkapitalisierung von 921,79 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
