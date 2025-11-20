Orell Fuessli Aktie

Orell Fuessli für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806

Orell Fuessli-Investment im Blick 20.11.2025 10:04:01

SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orell Fuessli von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Orell Fuessli-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Orell Fuessli-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 77,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,299 Orell Fuessli-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 149,35 CHF, da sich der Wert einer Orell Fuessli-Aktie am 19.11.2025 auf 115,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 49,35 Prozent.

Orell Fuessli markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 224,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

