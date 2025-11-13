Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
13.11.2025 10:04:25
SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Orell Fuessli-Papier statt. Zum Handelsende standen Orell Fuessli-Anteile an diesem Tag bei 109,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 91,575 Anteilen. Die gehaltenen Orell Fuessli-Anteile wären am 12.11.2025 10 622,71 CHF wert, da der Schlussstand 116,00 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 6,23 Prozent gesteigert.
Alle Orell Fuessli-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 225,21 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
