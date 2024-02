SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Orior eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Orior-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 72,30 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 13,831 Orior-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.02.2024 896,27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 64,80 CHF belief. Mit einer Performance von -10,37 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Orior war somit zuletzt am Markt 423,35 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

