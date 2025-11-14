SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Perrot Duval SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Perrot Duval SA-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 115,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Perrot Duval SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,870 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2025 auf 45,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39,83 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 39,83 CHF entspricht einer negativen Performance von 60,17 Prozent.

Der Börsenwert von Perrot Duval SA belief sich zuletzt auf 6,69 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at