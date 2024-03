SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte ein PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in PolyPeptide-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das PolyPeptide-Papier an diesem Tag 25,06 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die PolyPeptide-Aktie investierten, hätten nun 399,042 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.02.2024 gerechnet (16,10 CHF), wäre die Investition nun 6 424,58 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,75 Prozent verringert.

Der Börsenwert von PolyPeptide belief sich jüngst auf 546,55 Mio. CHF. Am 29.04.2021 wurden PolyPeptide-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann das PolyPeptide-Papier bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at