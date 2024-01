SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte eine PolyPeptide-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden PolyPeptide-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des PolyPeptide-Papiers betrug an diesem Tag 26,34 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,797 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 67,58 CHF, da sich der Wert einer PolyPeptide-Aktie am 04.01.2024 auf 17,80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 32,42 Prozent vermindert.

PolyPeptide wurde jüngst mit einem Börsenwert von 574,90 Mio. CHF gelistet. PolyPeptide-Anteile wurde am 29.04.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des PolyPeptide-Papiers lag damals bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

