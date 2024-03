SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Santhera Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Santhera Pharmaceuticals-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 29,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 33,784 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.03.2024 auf 9,67 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 326,69 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 67,33 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Santhera Pharmaceuticals zuletzt 103,91 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

