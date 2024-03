SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schindler-Aktien verdienen können.

Am 29.03.2014 wurden Schindler-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 129,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schindler-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,722 Schindler-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Schindler-Papiers auf 220,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 698,84 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +69,88 Prozent.

Alle Schindler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at