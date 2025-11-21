Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Profitables Schindler-Investment?
|
21.11.2025 10:04:50
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Schindler-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Schindler-Papier an diesem Tag bei 165,60 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 60,386 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 093,00 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 20.11.2025 auf 266,50 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 60,93 Prozent.
Jüngst verzeichnete Schindler eine Marktkapitalisierung von 28,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Schindler AG NA
|286,50
|-0,17%
