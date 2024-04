SPI-Papier SIG Combibloc-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIG Combibloc von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in SIG Combibloc eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 18.04.2023 wurden SIG Combibloc-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 24,44 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SIG Combibloc-Aktie investiert, befänden sich nun 4,092 SIG Combibloc-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 78,76 CHF, da sich der Wert eines SIG Combibloc-Papiers am 17.04.2024 auf 19,25 CHF belief. Mit einer Performance von -21,24 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der SIG Combibloc-Wert an der Börse wurde auf 7,36 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at